Участникам СВО из Кузбасса простили миллионы рублей долгов

Пресс-служба управления ФССП по Кемеровской области проинформировала о прекращении 109 исполнительных производств в отношении 38 должников по исполнительным производствам, которые ранее заключили контракты с Минобороны РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что участники СВО имели задолженность по кредитам. Некоторые жители региона брали деньги для ипотеки. Общая сумма долга составляла около 8 млн руб. От выплаты задолженности освободили граждан, которые с 1 декабря 2024 года заключил контракт с Минобороны и оправились выполнять боевые задания в зону СВО.

В ведомстве отметили, что одно из условий — контракт заключен на срок не менее одного года. В некоторых случаях исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам были прекращены, если должником выступала супруга военнослужащего.

В ведомстве отметили, что при принятии решения основывались на два федеральных закона, в рамках которых военнослужащие и их семьи вправе рассчитывать на определенные льготы.

Ранее сообщалось, что кузбассовец отправился на СВО ради погашения долга в ФССП в размере более 600 тыс. руб.