Участники ОПЕК+ с 1 апреля будут снижать добычу нефти и золота

Понедельник, 1 апреля — первый день продленных добровольных сокращений ОПЕК+, сообщает oilcapital.ru .

Некоторые страны ранее договорились о добровольном сокращении добычи нефти. 1 апреля данные соглашения обретают юридическую силу. Подобную инициативу поддержали Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Алжир и Оман. Общее снижение фиксируют на уровне 2,2 млн барр./сут.

Россия начнет одновременно снижать добычу и экспорт. В приоритете — сокращение именно добычи. Подобная тенденция сохранится в апреле и мае. Отмечается, что участие примут все отечественные компании. Доля снижения распределена одинаково, чтобы российские добытчики находились в равных конкурентных условиях.

С июня Россия намерена сократить добычу черного золота. Аналогично в наступившем квартале поступят и другие участники ОПЕК+.

Организация намерена добиться двух целей: поддержать нефтяные цены и удержать установившийся баланс добычи черного золота. Эти меры должны положительно отразиться на мировой экономике.

Ранее мы сообщали, что страны Евросоюза активно импортируют российский газ.