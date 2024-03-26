ЕС активно импортирует российский газ

К такому мнению пришли аналитики издания «Нефть и Капитал» после новости о том, что в страны ЕС в марте нынешнего года в течение суток ускоренно проходит транзит газа. Согласно данным «Ведомостей», речь идет о 46,2 млн кубометров. Спрос на газ возник по двум причинам.

Во-первых, власти Евросоюза и киевский режим заявляют, что не намерены продлевать контракты на транзит газа из России. Это вызывает недоверие у многие партнеров. Участникам рынка необходимо перестраховаться.

Во-вторых, российское сырье дешевле спотовых поставок. Европейские трейдеры заинтересованы в получении прибыли.

Ранее аналитики обратили внимание на новую актуальную тенденцию на рынке газа — отказ от топлива. Эксперт Тамара Сафонова рассказала, что сокращение потребления газа странами ЕС негативно отразится на развитии промышленных предприятий. Однако западные СМИ заявляют о положительной динамике, чем водят в заблуждение иностранных потребителей.

Ранее мы сообщали, что экономика США стимулируется падением цен на природный газ.