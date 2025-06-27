Участники транспортного рынка в Татарстане сообщили о кризисе в отрасли, который, по их мнению, образовался из-за большого количества игроков и падения цен на перевозки, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, один из перевозчиков сообщил о планах построить крупнейшую станцию обслуживания КамАЗов. Эксперты считают, что подобное решение — следствие кризиса. Компании вынуждены искать способ получения прибыли.

«Компания „Нео Транс“ сама пользуется КамАЗами, покупает только КамАЗы. У них около 1,5 тысячи грузовиков. Им нужен хороший официальный дилер, они там же будут продавать автомобили», — рассказал KazanFirst глава Рыбно-Слободского района Татарстана Радик Ислямов.

Директор компании «Реверс», председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Сотников высказал мнение, что в настоящее время транспортный бизнес стал нерентабельным. Теперь предпринимателям приходится искать дополнительный заработок. По данным эксперта, некоторым компаниям в зимний период времени было выгоднее назначить водителю минимальную заработную плату и отправить домой. Машины стояли в гаражах. Компании терпели убытки.

Основатель транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов считает, что сложившуюся ситуацию можно назвать кризисной.

«Там есть своя жизнь, есть свои заказы, но цены сильно упали. Игроки уходят с рынка, и рынок в целом тяжелый. Инвестировать туда никому не хочется», — поделился с KazanFirst Хакимзянов.

Противоположную точку зрения занял председатель татарстанского отделения «Опоры России» Антон Баклашов. Эксперт считает, что предприниматели привыкли заявлять о нехватке заказов, о высоких ценах на топливо, о сложностях с системой контроля «Платон». Эксперт считает, что проблема преувеличена.

«Построй сейчас магазин в чистом поле со скоропортящейся кондитерской продукцией и скажи, что у тебя нет покупателей. Надо выбирать место, время и знать свою позицию, где работать», — заключил Баклашов.

Ранее предприниматель ХМАО рассказал о проблемах из-за кризиса в нефтяном секторе.