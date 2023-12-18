Участников ОПГ из разных регионов РФ задержали за тройное убийство 2003 года

Участников ОПГ из разных регионов РФ задержали за тройное убийство и ряд других преступлений, которые были совершены в 2003 году, сообщает atas.info .

По данному делу задержали десять человек, которые проживали в разных регионах России, в частности, в Москве и в Подмосковье, в Новосибирске, Красноярске, Братске и Усть-Куте. В расследовании принимают участие не только сотрудники РФ, но и Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Все участники ОПГ заключены под стражу. Их обвиняют в вымогательстве акций у владельца компаний, которые специализируются на лесозаготовительных работах, на сумму около 1,5 млрд рублей.

Тройное убийство было совершено группой лиц еще в 2003 году. Спустя 20 лет, следователям удалось выйти на след. Причиной преступления стали разборки криминальных авторитетов и группировок 2000-ых годов.

Любое упоминание о криминальных разборках теперь ассоциируется с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», который стал противоречивым для общества. Сыгравшая в нем роль девушки группировщика Турбо актриса Лилия Закирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», планируется ли продолжение съемок второго сезона.