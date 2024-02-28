Участница проекта «4 свадьбы» из Казани призналась, чего стыдится

Блогеры из Казани решили пожениться летом. Дату свадьбы утвердили после согласования с менеджерами проекта «4 свадьбы». Выпуск вышел в феврале 2024 года. Эмилия призналась, что испытывает чувство стыда из-за участия в передаче. Она утверждает, что в эфир выпустили самые провокационные моменты, будто специально акцентировали на них внимание.

Тематикой свадьбы стала вечеринка, что близко для духа блогеров. Жених сильно опаздывал на церемонию. Появились опасения, что свадьбы не будет. Рамис все-таки пришел, но вел себя некорректно.

В момент празднования между гостями произошла драка. Потом сама Эмилия чуть не подралась с одной из участниц, которая критиковала мероприятие. Хотя до драки дело не дошло, конфликт был серьезным. Все участницы поставили молодоженам из Казани один балл из десяти.

Пользователи социальных сетей подозревают, что свадьба была лишь инсценировкой. До выхода программы о ней никто не знал, фото в соцсетях блогеры не публиковали. В одном из эпизодов у девушки на пальце не заметили обручального кольца, хотя съемки шли после свадьбы.

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