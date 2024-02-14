Женатые, мошенник и извращенцы: журналист NewsTracker рассказала о собственном опыте общения на сайте знакомств

Стать участницей корреспондент решила спонтанно. Необходимо было зарегистрироваться на сайте знакомств и общаться с мужчинами. Выяснилось, что как раз общаться сильный пол хочет меньше всего. А вот прислать откровенные фото, предлагать интимную близость, даже не сказав «привет» — вот то, чем преимущественно занимаются мужчины.

Некоторые не скрывали, что готовы заплатить за нижнее белье женщины, причем не новое и не чистое. Одни сразу пишут в анкетах, что не желают серьезных отношений, другие завуалируют интимные отношения романтическими предложениями.

«Почему не отвечаешь? Что не так? Я просто хотел сделать приятное. Я вообще много чего умею. Хочешь, ноги оближу? А эротический массаж хочешь?», — с таким предложением столкнулась журналист.

«Слушай, тебе почти сороковник. Не девочка уже, что цену набиваешь? А на счет интима, почему бы и нет? Это же здорово знать, что оба хороши в этом. В чем интерес после ухаживаний получить бревно в постели?», — неординарным способом знакомились мужчины с корреспондентом NewsTracker.

Один раз с девушкой связался мошенник. Предлагал сомнительную онлайн-работу. Когда журналист написала, что передаст переписку полиции, его данные с сайта сразу исчезли.

С женатым журналист встретилась лично. Он находился недалеко. Решили, что лучше встретиться, чем переписываться. О семейном статусе не спешил сообщать, пока случайно не позвонила супруга.

«Она хорошая хозяйка, мать моих детей. Смысл рушить семью, когда можно встречаться тайно и без обязательств?», — озвучил свою позицию мужчина и крайне удивился категоричному «нет».

Судить о том, что все мужчины обманывают женщин, не стоит. Один пользователь признался корреспонденту, с какими проблемами сталкивается на свиданиях.

«Без денег ты никому не нужен. Знаешь, сколько раз такое было, что пригласишь погулять в парк девушку, а она так и норовит по пути в ювелирный завернуть, ну или рассказывает о любимых духах, в какой ресторан хочет. Вот вы говорите, мы „озабоченные“ и хотим только секса. Но дамы сами с такими ценниками ходят, что если услуга оплачена, почему не воспользоваться?», — рассказал пользователь сайта знакомств.

Эксперимент завершен. Найти возлюбленного не вышло. Психолог Евгения Ефремова рассказала, что отчаиваться не стоит. В современном мире для многих именно сайты знакомств — это реальный способ встретить любовь.

«Людям старше 35 лет познакомиться на улице или в общественном месте гораздо сложнее. Сайты знакомств для них — это одна из возможностей найти и пообщаться с противоположным полом. В моей практике были случаи, когда одинокие клиенты именно там находили свои половинки. Но вместе с тем регистрируясь на сайте знакомств, нужно четко понимать: с какой целью вы это делаете. Что вами движет: желание расслабиться и интересно провести свой досуг или все же речь идет о попытке найти серьезные отношения. Обозначив и четко понимая свои намерения, позже вам будет проще оттуда выйти, как и не растрачивать много времени впустую», — отмечает эксперт.

Ранее эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как удачно выйти замуж в 2024 году.