Участницей стрима Славы Бустера стала девушка Дурова Юлия Вавилова

По данным канала, молодые люди играли в Counter Strike. Их общение началось со знакомства. Слава Бустер обратился с вопросом, есть ли у девушки молодой человек. Отвечать на личные вопросы Юлия отказалась. Стример отметил, что во время игры в комментариях стали появляться сообщения с аккаунта Павла Дурова. Девушка предупредила, что закончит игру, если подобные шутки не прекратятся. Бустер также узнал ее мнение о Telegram. Юлия считает мессенджер топовым и удобным.

По информации канала, для того, чтобы пригласить Юлию в игру, стримеру сначала пришлось подписаться на ее платный канал. Слава Бустер подарил девушке игровое оружие за 58 тыс. руб.

«Юлия презент не оценила и назвала «стремным», но все же согласилась сыграть со Славой», — сообщил телеграм-канал Super.ru.

Во время игры Слава уточнил у девушки, могут ли они теперь считать друг друга друзьями. Девушка ответила, что дружбу надо заслужить. В конце ребята обменялись контактами в Telegram. Свой аккаунт девушка назвала «топовым мессенджером».

Ранее сообщалось, что Дуров «застрял» в Париже еще на год из-за задержки суда.