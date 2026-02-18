Участок без торгов: почему престижную землю отдали для строительства храма пятидесятников

В Уфе на территории, которые местные жители называют «пустырем у лесопарка», планируется строительство трехэтажного храма, который может стать крупнейшим среди пятидесятников в Приволжском округе, сообщил mkset.ru. По данным издания, возникает два актуальных вопроса — почему 3 тыс. кв. м земли муниципалитет безвозмездно отдал религиозной организации и станет ли храм востребован в регионе.

По данным издания, территория, которая отдана под строительство храма, считается престижной. Участок расположен вдали от дороги в тихом и уютном месте. В Уфе есть большое количество различных религиозных организаций, которые годами не могут договориться о выделении земли.

«Почему именно "Великому поручению" достался лакомый участок в центре Уфы?» — отметил корреспондент издания.

По информации издания, возникает вопрос, насколько храм станет востребованным в городе. В Минюсте проинформировали, что на территории Башкортостана зарегистрировано меньше полусотни организаций пятидесятников. Большинство представителей собираются в домашней обстановке. В праздничные дни этнические русские, чуваши, украинцы и мордовцы посещают православные храмы.

«У пятидесятников цифры скромнее. Зачем епископу зал на тысячи мест, если паствы в разы меньше?» — отмечено в материале Mkset.

