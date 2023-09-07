Ученик 19-ти лет избивает подростков: В Сургуте мама подала жалобу на десятиклассника

В Сургуте мама одного из подростков рассказала, что в вечерней школе учится парень, которому 19 лет. Он избивает девочек и мальчиков младше себя, сообщает muksun.fm .

Женщина, которая обратилась в редакцию, отмечает, что 19-летний ученик 10 класса нанес удары ее сыну. Сначала молодой человек избил девочку, которая дружит с ее ребенком. Женщина возмущена, как можно наносить удары девушке. Она обратилась к родителям парня, иронично прокомментировав успехи их воспитания.

«Вот такой герой-любитель избить девочек и младше себя ребят. Родители, можете гордиться своим сыном, хорошего парня воспитали», — сказала мать избитого подростка

Избиением девочки история не закончилась. Пострадавшая дружит с сыном женщины. 19-летний парень написал сообщение ее 15-летнему сыну. Подросток пришел на встречу, но времени поговорить и выяснить, в чем дело, не было. Ученик вечерней школы силой отвел его в сторону и начал бить кулаками. Женщина отмечает, что это не первый случаи агрессии со стороны совершеннолетнего учащегося вечерней школы.

Инспектор Истомина приняла объяснения от молодого человека, что побудило его избить ребят, которые младше. У редакции есть данный протокол.

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