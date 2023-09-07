В залив Ляпяярви упал с моста 18-летний парень: труп нашли не сразу

В Сортавале в ночь с 5 на 6 сентября произошла трагедия, вследствие которой погиб 18-летний молодой человек, сообщает karelinform.ru .

На данный момент подробности трагедии уточняются и идет расследование. Достоверно известно, что молодой человек поругался со своей девушкой, что стало причиной падения с моста в залив Ляпяярви.

Спасатели не могли сразу достать тело погибшего. Ведомство поделилось кадрами спасательной операции. Только к вечеру тело молодого человека извлекли из воды. Оно находилось на дне залива. Теперь будут выяснять все обстоятельства дела.

Ранее в Тюмени погибла молодая девушка. Соседи утверждали, что это произошло во время ссоры с парнем. Она выпала из окна с третьего этажа и разбилась. Странность ситуации была в том, что тело не сразу забрали в морг.

Пока тело девушки лежало под окнами дома, его раздели до трусов. Правоохранительные органы будут разбираться в причинах происшедшего. Это не первый случай в городе, когда выпадают люди из окон. Выжить удается единицам, но их отвозят в реанимацию.