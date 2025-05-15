Ученица перепутала время и рано утром ушла в школу: родители вызвали полицию

В Кемерово ученица младших классов перепутала время и ушла в школу, раньше обычного. Школьница не предупредила родителей. Они обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на источник.

По информации издания, девочка вечером легла спать. Утром родители не нашли ее в квартире. Они испугались и обратились в полицию. Источник отметил, что сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Они организовали поиски ребенка. Силовики планировали провести обход прилегающей территории.

По данным источника, поиски не успели начаться, как ребенок самостоятельно вернулся домой. Девочка растерянно шла по направлению к дому. Выяснилось, что школьница перепутала время. Она проснулась, собралась и ориентировочно около шести утра ушла в школу. Занятия в учебном заведении начинаются в 08:00. Источник сообщил, что родные были сильно перепуганы.

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