В Дагестане почти сутки ищут трехлетнего мальчика, упавшего в реку

Трехлетний мальчик упал с моста прямо в горную реку во время прогулки в селе Бежта Цунлинского района Дагестана, сообщил SHOT. На поиски ребенка вышли более 100 человек.

По информации источника, накануне вечером мальчик взял велосипед и вышел на улицу, однако так и не вернулся домой.

В течение почти суток более 100 человек — среди них спасатели, местные жители и волонтеры — прочесывают реку и прибрежную зону в надежде найти мальчика живым.

На опубликованных в телеграм-канале кадрах видно, что поиски осложняются сильным течением реки, которая еще и наполнилась из-за недавних осадков.

В МЧС по республике сообщили, что пока никаких следов пропавшего ребенка обнаружить не удалось. В связи с инцидентом правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что бывший супруг Кати Лель Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.