Ученый Пермского политеха развеял распространенные мифы о гаджетах

По данным издания, распространено утверждение, что мобильный телефон излучает волны. Излучение негативно влияет на здоровье людей, провоцирует развитие онкологии и приводит к проблемам с репродуктивной функцией у мужчин. По мнению эксперта, пользователям не о чем беспокоиться. Во-первых, каждый прибор перед продажей проходит ряд проверок на безопасность. Во-вторых, мощность излучения гаджетов небольшая. Она не может серьезно навредить человеку.

Properm.ru попросил ученого прокомментировать еще одно предположение: быстрая зарядка приводит к поломке аккумулятора.

«Важно понимать, что больший ток может нагреть или даже „пережечь“ проводник. Поэтому режим быстрой зарядки лучше использовать с качественным оборудованием — проводами, зарядными устройствами, разъемами», — уточнил эксперт Курушин.

Ученый рекомендует пользователям компьютеров и ноутбуков не извлекать из устройства флешку без предварительного сохранения данных. По словам эксперта, операционная система может не успеть «скинуть» кеш, поэтому данные могут быть утеряны. Лучше пользоваться опцией безопасного извлечения внешнего носителя информации.

По данным Properm.ru, еще один распространенный миф — установленная на гаджет антивирусная программа способна обезопасить устройство.

«Антивирус лишь сравнивает имеющиеся данные с заложенным „шаблоном“. Пока вирус „не попался“ разработчику, его нет в каталоге, и он вполне может заразить компьютер. Личная осмотрительность никому не помешает», — пояснил эксперт.

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