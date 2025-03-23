МВД предупредило об угрозах при использовании общественного Wi-Fi

Применение общедоступного и бесплатного Wi-Fi, а также зарядных устройств в общественных местах может привести к установке вредоносного программного обеспечения на устройство пользователя. Об этом 23 марта предупредили в пресс-центре Министерства внутренних дел Российской Федерации, информирует ТАСС .

Зловредное программное обеспечение, о котором идёт речь, может стать причиной утечки конфиденциальной информации, такой как логины, пароли и личные файлы. Кроме того, оно может снизить производительность устройства и даже заблокировать его, как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Если же подключение к общественной Wi-Fi сети неизбежно, то пользователю следует принять меры предосторожности. Например, не вводить конфиденциальную информацию и данные платёжных карт во время использования интернета.

Кроме того, не стоит отправлять документы и входить в систему на сайтах. Также не рекомендуется использовать банковские и финансовые приложения, когда гаджет работает от общедоступной Wi-Fi-сети.

Ранее МВД предупредило об афере с продажей лекарств по «льготным» ценам.