Ученый предупредил о надвигающейся мощной магнитной бури

Ученый рассказал, что произошла вспышка, в результате которой Солнце выбросило облако плазмы. Сформировавшееся из плотного холодного волокна плазмы большой массы облако движется в сторону Земли. Эксперт отметил, что вспышке присвоен уровень M1.2, который не считается высоким. Несмотря на это, проведенные измерения продемонстрировали высокую скорость и массу выброса.

«Прогноз магнитных бурь на данный момент еще формируется, но предварительно ожидаются события уровня G3. Последний раз бури сравнимого уровня наблюдались в начале января», — рассказал ученый.

По словам ученого, несколько дней на видимой стороне Солнца специалисты могли рассмотреть крупный протуберанец. В настоящее время он отсутствует на изображениях. Предполагается, что именно одна из таких структур нанесет удар по Земле. По мнению эксперта, это произойдет в течение ближайших суток.

Напомним, во время магнитных бурь медики рекомендуют тщательно следить за самочувствием. При необходимости рекомендовано обращаться в больницу. Отказаться стоит от алкогольных напитков и табачной продукции. В эти лучше правильно питаться и проводить время на свежем воздухе.

Подробный прогноз бурь по дням на март представлен в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».