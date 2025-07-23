Более 70 фермеров Подмосковья представят свою продукцию на Сырном фестивале в Истре

В Сырном фестивале, который пройдет в Истре, примут участие 75 фермеров из Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К примеру, «Ферма Цветковых» представит свою линейку кисломолочных продуктов и сыров. В 2025 году хозяйство получило господдержку для производства молока на 6,6 млн руб.

Экоферма «РОЙГАС» представит молочную продукцию, сыры и колбасы. В этом году ферма получила субсидию на увеличение объемов производства молока. Ее размер составил 3,4 млн руб.

В Подмосковье в 2024 году произвели более 173 тыс. тонн сыра. Этот показатель увеличится в текущем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие инвестпроекты реализуются в молочном животноводстве в регионе.