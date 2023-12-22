Учитель из Нижнего Новгорода заплатит 250 тыс рублей за дискредитацию армии РФ

В пятницу, 22 декабря, суд огласил приговор по делу нижегородского учителя Ильи Мясковского, которого обвиняли в дискредитации российской армии. Прокурор просил заключить преподавателя истории в колонию сроком на 3,5 года. Адвокат Алексей Матасов рассказал, что суд вынес более мягкий приговор, сообщает newsnn.ru .

Илье Мясковскому необходимо заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Его признали виновным в дискредитации действий армии РФ.

Мужчина занимает активную позицию. На странице в социальных сетях он выкладывал различные видео. Экспертиза доказала, что своими действиями школьный учитель истории критиковал президента России Владимира Путина, СВО, военных РФ.

Заявления преподавателя оказывали психологическое воздействие на аудиторию, в частности, были использованы слова-триггеры. Некоторый контент можно считать аморальным.

Было заведено пять уголовных дела. На время расследования мужчина не имел право покидать город, получать почту, участвовать в митингах и пользоваться интернетом.

Ранее сообщали, что призывавшая мобилизованных россиян к дезертирству активистка из Башкирии Рамиль Саитова* приговорена к колонии.

* включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.