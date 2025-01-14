Учителя иностранных языков Ставрополья могут заработать до 100 тыс. руб.
NewsTracker: зарплата педагогов в Ставропольском крае достигает 100 тыс. руб.
Фото: [Медиасток.рф]
Заработная плата учителей в Ставропольском крае достигает 100 тыс. руб., сообщил newstracker.ru.
NewsTracker проанализировал объявления, чтобы оценить диапазон размера заработной платы педагогов Ставропольского края. Больше всего готовы платить учителям языковой школы. Размер гонорара достигает 100 тыс. руб. В число обязательных требований к соискателю относится знание языка не ниже уровня B2 и наличие образования. Приветствуются также наличие различных дипломов и опыт работы.
Анализ издания показал, что заработная плата школьного учителя варьирует от 25 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Потенциального сотрудника предупреждают, что размер зарплаты может увеличиться в случае дополнительной нагрузки. От педагога требуют опыт работы и образование, а также данные о последних пройденных курсах образовательного учреждения.
«На популярном сайте поиска работы размещено 25 предложений, связанных с работой учителя. Из них четыре вакансии в общеобразовательных школах, где готовы предложить зарплаты от 25 до 30 тысяч рублей», — сообщил newstracker.ru.
Издание обратило внимание на объявления о дополнительных занятиях. Предложены различные способы обучения: очно (дома у ученика или учителя) или онлайн. Оплата производится за час занятия. Стоимость варьирует от 700 руб. до 2,5 тыс. руб. Значение имеет опыт преподавателя, дисциплина, форма обучения и возраст ученика.
Ранее сообщалось, что в российских школах могут ввести интегральные оценки.