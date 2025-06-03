Удачная рыбалка: житель США поймал карпа и побил два рекорда Коннектикута

По информации издания, улов подтвержден и сертифицирован департаментом энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута (DEEP). Выловленная рыба признана самой большой пресноводной рыбой, которую когда-либо видели в американском регионе. Кроме того, улов такого веса — редкость. Эти две причины и стали поводом для объявления рыбака рекордсменом.

По данным издания, рыбак переехал в США из Польши из-за того, что регион, по его мнению, больше подходит для ловли рыбы. Мужчина специализируется на карпах. В штате Нью-Йорк его знают многие рыбаки. Уроженец Польши основал магазин товаров для рыбалки на карпа.

По информации издания, вес рыбы превышает вес рекордных уловов из других штатов США. Улов доказал, что штат может стать центром для выращивания пресноводной рыбы. В последнее время регион прославился как место, где можно встретить крупные виды рыб. Особенной популярностью пользуется озеро Лиллинона.

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