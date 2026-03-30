Удар ногой в пах и укус за голень: суд вынес приговор за нападение на сотрудника полиции

Суд вынес решение в отношении жителя Юрги, который напал на сотрудника полиции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Следкома Кузбасса проинформировали о действиях мужчины и их последствиях.

По информации издания, сотрудник патрульно-постовой службы из Юрги прибыл по вызову в жилой дом. В квартире находился мужчина в состоянии наркотического опьянения, который к тому же уклонялся от надзорных органов. Полицейский предложил ему проехать в отдел для составления протокола, однако нарушитель отказался. Инцидент произошел еще в сентябре 2025 года.

По данным издания, внезапно он проявил агрессию: сначала ударил полицейского ногой в пах, а затем вцепился зубами ему в голень. Следственный комитет Кузбасса сообщил, что собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. В итоге мужчина получил 2,5 года лишения свободы.

По данным издания, в следственном управлении подчеркивают, что нападения на сотрудников правоохранительных органов находятся под особым контролем. Защита авторитета власти и безопасность самих полицейских стали приоритетом, поэтому за подобные дерзкие выходки наказание будет неизбежным и суровым — как в этом случае.

