Выстрел в майора: турист напал с пистолетом на полицейского, а потом умчался в закат

Иностранный турист, личность которого держат в секрете, напал с оружием на начальника полиции и скрылся. Погоня длилась всю ночь. Об этом сообщает DTiNews.

Инцидент произошел 18 марта в городе Фантхьет. Турист на мотоцикле не поделил дорогу с автомобилем. Вспыхнула ссора, на место прибыли полицейские. Пока стражи порядка разбирались в обстоятельствах, иностранец неожиданно выхватил пистолет и атаковал майора Фам Нгуен Дык Лама. Раненый офицер угодил в больницу с серьезными травмами. А нападавший дал по газам и исчез.

Полиция подняла по тревоге все посты. Беглеца искали всю ночь. И только утром 19 марта его задержали — более чем в 70 километрах от места преступления. Что толкнуло туриста на такой шаг и где он прятался, выясняют следователи.

Мотивы нападения и происхождение оружия — главные вопросы, на которые предстоит ответить. Местные власти уже заявили, что наказание будет жестким — нападение на полицейского во Вьетнаме считается тяжким преступлением.

