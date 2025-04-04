Ударил одноклассницу в глаз ручкой: мать школьницы поделилась подробностями конфликта

В селе Приморского края во время школьного конфликта мальчик ударил одноклассницу ручкой в глаз. Мать пострадавшей рассказала о конфликте дочери с ее одноклассником, сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, девочку доставили в офтальмологический центр ККБ № 2 в среду, 2 апреля. В телеграм-канале медицинского учреждения сообщается, что подростку сделали операцию. Медикам удалось сохранить 13-летней девочке зрение.

«Ручка зашла под левую глазницу, зрительный нерв не поврежден. Главное — зрение у юной пациентки не ухудшилось, все функции глаза полностью сохранены», — прокомментировала детский офтальмохирург.

Мама пострадавшей рассказала о конфликте между школьниками. По ее словам, инцидент с ручкой произошел на уроке биологии. Девочка сидит за партой, которая стоит впереди парты мальчика. Со слов матери пострадавшей, мальчик толкал стул ее дочери. Школьница двинула парту стулом. В ответ одноклассник толкнул девочку, она упала. На теле остались синяки. Девочка хотела защитить себя и дать сдачи. Мальчик воткнул ручку в глаз. Женщина переживает, что конфликт будут стараться урегулировать. Она же хочет, чтобы подростка привлекли к ответственности.

«Я хочу это дело довести до конца. Ему 13 лет. Сегодня он воткнул ручку, завтра он воткнет нож. Это не дело», — подчеркнула мать пострадавшей школьницы.

Мама школьницы предполагает, что удар был сильным. По ее словам, девочке перебили переносицу. В больницу ее доставили с воткнутой ручкой в лице. В переносице остался кусок пластика от ручки. Женщина считает, что медики должны были реагировать оперативнее. Школьницу возили из одной больницы в другую. Операцию сделали в 10 вечера. Травму она получила примерно в 12 дня.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе школьницы снимают на камеру, как толпой избивают учеников.