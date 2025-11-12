Ударила инспектора ДПС: маме с положительной характеристикой вынесли приговор

Яшкинский районный суд Кемеровской области вынес приговор в отношении гражданки, которая применила насилие в адрес инспектора ДПС — в состоянии алкогольного опьянения нанесла не менее двух ударов по лицу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. Транспортным средством девушка не управляла.

По информации ведомства, инспектор группы ДПС ГИБДД во время выполнения рабочих обязанностей остановил автомобиль. У представителя власти появились подозрения, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, на пассажирском сидении находилась женщина. Во время оформления административного материала по факту совершенного правонарушения она набросилась на инспектора. Следствие уверено, что она действовала целенаправленно из-за личной неприязни.

«Суд признал наличие прямого умысла на применение насилия в отношении представителя власти», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, соседи положительно охарактеризовали женщину. Она воспитывает малолетних и несовершеннолетних детей. На заседании были представлены данные о состоянии ее здоровья и близких членов семьи. Женщина признала вину. При вынесении приговора суд учел все факты.

«Назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, которое, на основании ст. 73 УК РФ, считать условным с испытательным сроком два года», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что спящий за рулем водитель с признаками опьянения пытался выдать себя за пассажира.