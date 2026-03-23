«Удары в бедра и руки оказались фатальными»: ссора в российской квартире закончилась смертью человека

Трагический инцидент произошел в Киселевске в ночь на 21 марта. В одной из квартир на улице Ускатной между людьми вспыхнула ссора, которая обернулась непоправимыми последствиями. О подробностях проинформировали в пресс-службе Следственного комитета Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в порыве гнева мужчина схватился за нож и нанес оппоненту не менее трех ударов — в область бедер и рук. Как впоследствии выяснилось, ранения оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери, не дождавшись помощи.

Согласно информации издания, задержанному официально предъявлено обвинение в убийстве. Юридическая квалификация произошедшего — часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса: умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности обернулось гибелью потерпевшего. На данный момент подозреваемый задержан. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Правоохранители уже заявили о необходимости помещения фигуранта под стражу.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и назначен комплекс судебных экспертиз», — «Онлайн-журнал Сибдепо» ссылается на сообщение ведомства.

