Udm-info: Минприроды УР предоставило невразумительный ответ относительно свалки вблизи села Каракулино

Редакция получила ответ от Минприроды Удмуртии относительно свалки в окрестностях села Каракулино, но считает его невразумительным, сообщает udm-info.ru .

Читатель Udm-info прислал фотографии, сделанные возле села Каракулино. Неподалеку от реки Камы создали несанкционированную свалку. В поле приезжают мусоровозы, которые сгружают там мусор.

Читатель возмущен данной ситуацией. Если у водителей мусоровозов есть разрешение скидывать там мусор, то почему территорию не подготовили для этого, задается вопросом местный житель. Он считает, что зону необходимо оградить забором. Если такого разрешения нет, то кто будет убирать потом мусор.

Мужчина отметил, что сейчас активно тает снег. Вблизи села появляется неприятный запах. Собаки уже нашли место, где можно полакомиться, поэтому растаскивают мусор по полю. Редакция Udm-info опубликовала в понедельник, 15 апреля, материал о свалке. Минприроды Удмуртии оперативно предоставили ответ.

«Оператор по вывозу ТКО, арендующий данный земельный участок – объект, подлежащий Федеральному государственному экологическому контролю. Направим информацию для принятия мер в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора», — сообщили в ведомстве.

Также в ответе сообщается, что администрация Каракулинского района направила в адрес арендатора предостережение. Однако редакция отмечает, что из ответа неясно совершенно ничего, кроме того, что запросы будут отправлены в Росприроднадзор и арендатору. Особенное удивление у редакции вызвало первое предложение, смысла в котором, по мнению, журналистов, нет.

Udm-info ждет также реакции от надзорных органов.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе происходит массовый рейдерский захват многоэтажных домов.