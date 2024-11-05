«Udm-info»: цыгане в Удмуртии ведут спокойный и закрытый образ жизни

Корреспондент издания приехал на территорию, где размещен цыганский табор. После массовых беспорядков в Челябинской области редакция решила узнать, как ведут себя местные цыгане. Они живут в районах, где расположен частный сектор. Дома одноэтажные без какой-либо роскоши: ухоженные здания, но не роскошные. Дворы проглядываются насквозь. В конце улицы тупик. По территории установлено видеонаблюдение.

Людей на улице встретить не удается. Однако как только замечают журналистов, сразу напрягаются. Общаться с корреспондентом никто не захотел. Только один представитель табора дал небольшой комментарий.

«Это табор. Живем здесь уже 25 лет. У нас все спокойно. Можете спросить в администрации. С челябинскими не общаемся», — коротко ответил собеседник, который захотел остаться анонимным.

Корреспондент сделал несколько фото, однако жители заметили съемку и настоятельно попросили удалить снимки.

В пресс-службе МВД Удмуртии редакции подтвердили, что цыгане ведут добропорядочный образ жизни. Ведомство держит ситуацию под контролем. Местные жители признают, что цыгане им не докучают. Однако многие помнят, как в 90-ые годы цыгане воровали вещи, навязчиво гадали и вели себя вызывающе-агрессивно.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как в Туле 12 цыган толпой жестоко избили полицейского.