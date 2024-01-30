Udm-info: в центре Ижевска перестали убирать снег

Корреспондент Udm-info прогулялся по центральной улице Ижевска, чтобы лично проверить, как городская власть привела в порядок населенный пункт после обильных снегопадов. Выяснилось, что снег никто не убирал даже в самом центре города, хотя на протяжении предыдущей недели погодные условия не могли препятствовать работе техники и коммунальщиков. Журналист подготовил фотоотчет и пообщался с прохожими, которые вынуждены перелазить через сугробы.

Хуже всего то, что под снегом лед, отмечает корреспондент. Он стал свидетелем, как люди падают. Чтобы было возможно передвигаться по улице, горожане вытоптали тропинки. Не везет не только пешеходам. Автомобилисты уверены, что парковаться смогут только весной, когда все растает. Пока вдоль дороги лежат огромные сугробы.

О том, как люди относятся к игнорированию местных властей о необходимости уборки улиц, ясно из их комментариев:

«No pasaran! Они не пройдут!» — шутит мужчина.

«Вы видите эти горы снега? Что-то я очень сомневаюсь, что их вывезут до весны. Где оставить машину, не представляю…» — говорит автомобилист из Ижевска.

Корреспондент обратил внимание, что снег убран вблизи местного завода на другой улице. Возможно, площадь чистили волонтеры, которые активно помогали коммунальщикам после коллапса. Неясно, почему общественники не были направлены в центр города.

Согласно заявлению синоптиков, в ближайшие выходные Удмуртию снова накроет мощный снегопад, а значит, снега на центральной улице Ижевска станет еще больше.

Ранее мы сообщали, что местные жители Воронежа обвиняют власть в подтоплении дорог из-за того, что в городе своевременно не убирают снег.