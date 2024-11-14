Udm-info: жителей Ижевска не принудят вывозить снег

В четверг, 14 ноября, на сессии гордумы в Ижевске приняли поправки в Правила благоустройства, сообщил udm-info.ru.

Ранее власти Ижевска анонсировали, что ответственность за содержание участков, примыкающих к жилым домам, будут нести собственники. Горожане были обеспокоены подобной информацией. Они предполагали, что теперь придется искать способы самостоятельно сначала чистить снег, а затем вывозить его за черту города. В администрации успокоили местных жителей, что такие меры применены не будут.

Предположительно, для устранения двойных смыслов было решено внести правки. Согласно уточненным правилам, собственники жилых домов обязаны следить за содержанием территории со стороны лицевого фасада до ближайшего тротуара или дороги на расстоянии до 10 метров.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова пояснила появление в обеих столицах России аномальной теплой волны.