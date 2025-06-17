Удмуртия увеличила госдолг после оформления бюджетного кредита на сумму в 276 млн руб., сообщил udm-info.ru.

По данным минфина Удмуртии, кредит оформлен с целью строительства нового терминала аэропорта Ижевск. Региону предстоит вернуть деньги в период до 2040 года. Условия казначейского инфраструктурного кредита — 3% годовых на 15 лет. После реализации проекта, на который понадобились деньги, в Ижевске появится новый аэровокзальный комплекс. Сдача объекта изначально была установлена на май. Однако специалисты успели реализовать проект на 29%. На данный момент обновленные сроки не указаны.

По информации издания, после оформления кредита госдолг региона вырос до 66,4 млрд руб. По состоянию на 1 мая он достигал 66,125 млрд руб. В республиканском минфине проинформировали, что задолженность погашается в установленные сроки. Регион не допускает просрочек. Расходы на обслуживание долга составили 131,5 млн руб. Информация актуальна по состоянию на 1 июня 2025 года.

«По структуре 92% долга (61,4 млрд руб.) составляют кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1% и 3% годовых. Остальное — обязательства по облигациям, выпущенным под 10,5% годовых», — сообщил udm-info.ru.

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