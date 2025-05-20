Уехавший из РФ миллиардер и трейдер Герко откроет спецшколу математики в Британии

По информации издания, Герко проживает в Великобритании более 20 лет. Россиян входит в список крупнейших налогоплательщиков страны. Уроженец Москвы откроет математическую школу. Обучение будет проходить в Лондоне. Математик по профессии считает, что с 11 лет у ребенка раскрываются способности к точной науке.

«В Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников, и все они очень успешные и замечательные. Но 16 лет — это довольно поздно», — отметил Герко.

По информации издания, для спецшколы выбрали название — «Математическая школа 1729». Число 1729 символично по разным причинам. Это наименьшее число, которое можно представить в виде суммы двух кубов несколькими способами. Об этом стало известно во время известного спора британского математика Годфри Харди и индийца Сринивасе Рамануджане.

По данным издания, ученики школы будут обучаться самой математике, участвовать в различных конкурсах, состоять в математических кружках. Учиться дети будут шесть дней в неделю на территории школы Милл-Хилл, где также преподают другие предметы. При необходимости ребята будут проживать в школе. Герко сообщил, что заинтересован в повышении престижности математики в Британии.

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