УФАС проверит уличную рекламу донорства яйцеклеток в Нижнем Новгороде

В ведомстве отметили, что жители региона не обращались с жалобами на рекламу. Однако сотрудникам она кажется провокационной. Для точного вердикта необходимо провести проверку, чем сотрудники займутся в ближайшее время.

Рекламу заметили на улицах 8 апреля. Ее размещением занималась организация «Ультрабанк».

«Наши доноры помогают создавать жизнь! Стань донором яйцеклеток»; «Будь особенным! Стань донором спермы», — с таким призывом появилась реклама в Нижнем Новгороде.

Рекламные щиты разместили вблизи автобусных остановок в центре города. На розово-голубом плакате нарисованы яйцеклетки. Также опубликована необходимая информация. Так, донором может стать женщина в возрасте до 35 лет. Минимальная сумма вознаграждения — 50 тысяч рублей. В городском центре градостроительства и архитектуры направили запрос рекламодателю с требованием убрать плакаты с улиц города из-за их неэтичности. В ближайшее время бигборды должны быть демонтированы.

Ранее мы сообщали, что на Филиппинах женщина родила сына с редким заболеванием «синдром оборотня», которое, как уверена мать, передалось из-за ее реализованного желания съесть во время беременности кошку.