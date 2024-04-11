На Филиппинах женщина отужинала кошкой и родила сына-оборотня

Филиппинка съела кошку во время вынашивания ребенка. После родов ей сообщили, что у ее сына редкая болезнь: «синдром оборотня». Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на иностранный источник.

Жительница провинции Апаяо на Филиппинах родила мальчика в 2022 году. Ребенок был весь покрыт волосами, нехарактерно для обычных детей. Мать забила тревогу: она заявила, что во всем виновато ее неконтролируемое желание отужинать кошкой. Она съела ее во время беременности, и, как считала, была проклята.

Однако врачи проверили мальчика и выяснили, что у него гипертрихоз. Это очень редкое заболевание, передающееся по наследству. Оно характеризуется обилием волос по всему телу, за что получило название «синдром оборотня».

Отметим, что блюда из кошек не редкость на Филиппинах. Некоторые готовят их по старинному рецепту с травами. Преимущественно такую пищу употребляют жители горных местностей островов.

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