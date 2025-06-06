Уфимец лишился 60 тыс. руб после знакомства с двумя девушками на улице

Две жительницы Уфы задержаны по подозрению в краже, сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по городу Уфа. Потерпевшим стал молодой человек, который познакомился с девушками на улице. У мужчины украли 60 тыс. руб. В числе подозреваемых — неизвестные спутницы.

В ведомстве рассказали, что молодой человек познакомился с 38-летней и 41-летней женщинами на улице. Между новыми знакомыми быстро произошел контакт. Они приятно общались. Во время прогулки зашли перекусить. Предполагается, что женщины обратили внимание на пачку денег у мужчины. Они предложили заказать алкоголь. Новый знакомый поддержал инициативу.

По информации ведомства, сотрудники предполагают, что жительницы Уфы целенаправленно напоили мужчину. Уже на улице они положили его спать на скамейку. В паспорте у него находилось 60 тыс. руб. Когда мужчина проснулся, денег не было. Он обратился в полицию.

«Стражи порядка установили и задержали ловких спутниц. Ими оказались ранее судимые 38 и 41-летние женщины», — указано в сообщении.

В ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела.

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