В Кузбассе раскрыта схема мошенничества с материнским капиталом

В Кузбассе раскрыли мошенническую схему с нерациональным использованием материнского капитала, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

В ведомстве отметили, что в совершении 16 преступлений обвиняют директора потребительского кооператива и риелтора, которые вводили в заблуждение женщин на территории Новокузнецка. Кооператив занимался выдачей займов физическим лицам. Директор организации придумал мошенническую схему по обналичиванию материнского капитала. Житель Новокузнецка для реализации аферы привлек трех риелторов. Объявления размещали на улицах города. Обратившихся граждан вводили в заблуждение, что подобная схема не противоречит законодательству РФ.

«Женщины заключали с потребительским кооперативом договоры целевого займа, а также договоры купли-продажи жилья, при этом цена недвижимости была завышена в несколько раз и приравнивалась к сумме материнского капитала», — указано в сообщении.

По данным ведомства, недвижимость размещалась на окраине города. Некоторые квартиры оказывались непригодными для проживания. Договор оформлялся только на бумаге. Информация в базы не вносилась. В отделение фонда пенсионного и социального страхования предоставляли данные, которые не соответствовали действительности. На их основании получали деньги, выплаченные женщинам в рамках маткапитала.

По информации ведомства, директор заключен под стражу. Один из риелторов подписал подписку о невыезде. Дела остальных фигурантов уже рассматриваются на судебных заседаниях.

«В целях обеспечения гражданского иска судом наложен арест на автомобили, золотые изделия и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму около 9 млн руб.», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны мошенники, продавшие фальшивые золотые слитки на $3 млн.