Уфимка призвала штрафовать владельцев собак, которые не следят за тем, где испражняются их питомцы, сообщает mkset.ru .

С подобным предложением жительница Уфы обратилась к мэру города Ратмиру Мавлиеву на странице в социальной сети. Женщина считает, что озвученная ею мера позволит решить одновременно две проблемы. Во-первых, городской бюджет будет пополняться дополнительными средствами. Во-вторых, собственники домашних питомцев станут дисциплинированными. Улицы города станут чистыми и ухоженными.

Женщина считает, что городские власти смогут легко настроить данный процесс. Вычислять нарушителей легко при помощи городских камер видеонаблюдения.

«Сейчас практически в каждом дворе есть камеры, пару видео в нужные инстанции и все», — считает жительница Уфы.

Женщина отмечает, что в последнее время проблема стала особенной актуальной. Ходить по улицам неприятно. Хозяева собак не стараются отвести животное в сторону от пешеходной дорожки или подъезда. Не считают нужным потом убирать за своими питомцами.

Ранее мы сообщали, что недавно построенные укрытия в Белгороде, предназначенные для безопасности населения во время обстрелов ВСУ, недобросовестные жители превратили в общественный туалет.