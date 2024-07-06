Атаки беспилотников ВСУ в Краснодарском крае привели к возгоранию резервуаров с горючим

Три района Краснодарского края были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Из-за этого в двух местах вспыхнули резервуары с топливом. Об этом сообщил региональный оперштаб, запись об этом он сделал в своем Telegram-канале.

Под удар попали три района: Ейский, Ленинградский и Павловский. В Ейске обломки дрона нанесли небольшие повреждение вышке сотовой связи, а вот в станицах Ленинградской и Павловской вспыхнули пожары. Там загорелись резервуары, в которых хранилось топливо.

«На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания», - указали представители оперштаба.

По имеющимся сведениям, по результатам воздушного налета никто не пострадал.

До этого под удар ВСУ попал город Приморско-Ахтарск, расположенный на берегу Азовского моря. Было ранено шесть человек, среди которых двое детей. Позже один ребенок скончался в больнице из-за ранений.