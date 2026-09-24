На Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна

Кондратьев: на Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна

Общество

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложностей с вывозом и продажей сельхозпродукции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, пишет ТАСС.

Причиной стали нарушения логистики после атак на портовую инфраструктуру и морские суда. Из-за приостановки работы портов и ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне у сельхозпроизводителей региона возникли сложности с реализацией значительных объемов зерна.

В документе отмечается, что из-за этого внутренний рынок оказался перенасыщен сельхозпродукцией. Региональному Минсельхозу и муниципалитетам поручено следить за развитием ситуации и оценить ее социально-экономические последствия.

Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила о выделении 9,7 млрд рублей на субсидирование льготных железнодорожных перевозок, чтобы переориентировать грузовые потоки. Также рассматриваются дополнительные меры поддержки аграриев, включая продление льготных кредитов и лизинга, субсидии на озимый сев и государственные закупочные интервенции объемом до 3 млн тонн зерна.

По словам Вениамина Кондратьева, из краевого бюджета планируется направить еще 5 млрд рублей на закупку зерна у фермеров и малых сельхозпредприятий. Также регион намерен предоставить отсрочки по займам из краевого Фонда микрофинансирования и платежам за аренду краевой и муниципальной земли.

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