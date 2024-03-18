В Подмосковье женщина убила мужчину, вонзив ему в грудь нож — СМИ
РЕН ТВ: в Подмосковье женщина убила мужчину, вонзив ему в грудь нож
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном Наро-Фоминске обнаружили тело 41-летнего мужчины, сообщил РЕН ТВ.
Выяснилось, что его зарезала 39-летняя знакомая, вонзив нож в область сердца. Она же и вызвала на место полицейских.
По данным телеканала, трагедия произошла минувшей ночью в доме на улице Маршала Куркоткина. Что стало причиной расправы, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что жителя Московской области приговорили к семнадцати годам колонии за убийство беспомощной матери.