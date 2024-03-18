Выяснилось, что его зарезала 39-летняя знакомая, вонзив нож в область сердца. Она же и вызвала на место полицейских.

По данным телеканала, трагедия произошла минувшей ночью в доме на улице Маршала Куркоткина. Что стало причиной расправы, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что жителя Московской области приговорили к семнадцати годам колонии за убийство беспомощной матери.