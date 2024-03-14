Уфимские родители заявили о недолжном финансировании школ

Родители учащихся школ в Уфе жалуются на то, что город не выделяет денег в достаточном объеме для ремонтных работ в зданиях школ. Многие организации были построены еще в советский период, но реконструкцию в них не проводят. Также родители вынуждены постоянно сдавать деньги в классную копилку для нужд школ, сообщает mkset.ru .

В местном лицее нет спортивного инвентаря из-за отсутствия финансирования. В ужасном состоянии находятся туалеты. В социальных сетях ученики и их родители шутят, будто туалеты — это портал в прошлое: никаких перегородок, дыры в полу, вечная нехватка туалетной бумаги.

«В школе отсутствует капитальный ремонт, возможно, его не делали со времен постройки, а это, между прочим, 1983 год!» — пишут родители в сервисе «Яндекс Карты».

Спортивную площадку школы №99 местные жители превратили в территорию для выгула домашних питомцев. В здании нет гардеробной, поэтому верхнюю одежду ребята оставляют в классах. Уфимская школа №55, по мнению родителей, «малообеспеченная». Родителям предлагают сдавать собственные деньги на самые элементарные вещи. Не все мамы и папы готовы финансировать учреждение.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию предложил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузы.