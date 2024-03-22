Уфимца подозревают в убийстве соседа-инвалида

Житель Уфы, которого подозревают в убийстве инвалида третьей группы, свою вину отрицает. Расследование завершено. Материалы дела переданы в суд, сообщает mkset.ru .

Согласно версии следствия, мужчина-инвалид распивал спиртные напитки с другом у себя дома. Потом он вышел во двор, где встретился с соседом. Между ними произошел конфликт. Разъяренный сосед зашел в свою квартиру, взял нож и вернулся к инвалиду. Он нанес ему ножом удар в грудь. Инвалид третьей степени скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Сотрудники правоохранительных органов вели расследование: опрашивали свидетелей, проводили экспертизы. Материалы переданы в Верховный суд Башкортостан. Подозреваемый вину не признал. Причины конфликта не разглашаются.

Ранее мы сообщали, что 21 марта суд в Казани отправил на пожизненное заключение «поволжского маньяка» Радика Тагирова. 41-летний мужчина признался в убийстве 31 пожилой женщины, совершенные в период с 2011 по 2012 год с целью завладения их денежными средствами.