Суд в Казани отправил на пожизненное заключение «поволжского маньяка» Тагирова

Верховный суд Татарстана признал 41-летнего Радика Тагирова виновным в 31 убийстве пожилых женщин и приговорил его к пожизненному заключению.

«Поволжский маньяк» совершал свои преступления в 15 городах в России в период с марта 2011 года по 2012 год. Под видом работника коммунальных служб он проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, убивал их, после чего забирал деньги и ценные вещи.

Преступления долгое время оставались нераскрытыми. Задержать убийцу старушек удалось только в 2020 году. Его изобличили благодаря совпавшим по ДНК образцам биоматериала, который собирали на месте убийств.

До этого времени на причастность были проверены более 10 тысяч человек и проведено более 5 тысяч анализов ДНК.

В ходе следствия Тагиров сознался в совершенных преступлениях. Первые 10 лет он проведет в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.

Ранее в Саратове суд вынес приговор студентам местного колледжа, которые пытались совершить диверсию на железной дороге.