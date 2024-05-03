Уфимца, выжившего в аварии с пятью погибшими, выписали из больницы

В пятницу, 3 мая, из больницы выписывают 21-летнего парня, который пострадал вследствие массового смертельного ДТП в Уфе, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Авария произошла на въезде в Уфу. Виновным в ДТП признан 39-летний водитель поливальной машины. Об этом рассказал начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. Грузовик совершал разворот, когда в него врезался легковой автомобиль ВАЗ.

Водитель ВАЗа также нарушал правила дорожного движения: он находился за рулем автомобиля без прав. Ранее его уже неоднократно штрафовали за аналогичное нарушение. Автомобиль не был зарегистрирован. ВАЗ двигался на большой скорости.

Водитель «КамАЗа» не пострадал. Пять человек, которые находилися в отечественном легковом авто, погибли: трое парней и две девушки. В больницу был доставлен 21-летний молодой человек и 22-летняя девушка. Молодые люди встречаются.

3 мая пассажира выписывают. Пострадавшая девушка изначально была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. Она уже открыла глаза, но совершенно не реагирует ни на какие внешние раздражители. Ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии ребенка, который пострадал в ДТП в Балашихе.