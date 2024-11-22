Уфимцы оставили мэрии гневные комментарии о работе городского транспорта

Уфимцы обратились к мэрии города в социальных сетях с просьбой разобраться в работе общественного транспорта, сообщил mkset.ru. Люди возмущены, почему после 19.00 не могут добраться домой на городском транспорте.

Уфимцы сообщили, что у многих рабочий день заканчивается в 22.00. Добраться домой на общественном транспорте невозможно уже после 19.00. Жительница города Людмила написала, что последний рейс всегда переполненный. Поездки вызывают особенный дискомфорт.

«Когда как селедки в бочке едем, а после, типа, не выгодно, 7-10 человек возить?» — написала горожанка.

Женщина также отметила, что люди вынуждены долгое время стоять на остановках в ожидании транспорта. Погода уже не радует теплом. По мнению Людмилы, горожане мерзнут, а потом болеют и вынуждены открывать больничные.

Некоторые обратившиеся к мэрии жители отметили, что дело не только в графике работы горожан. В вечернее время люди хотели бы ездить в кино или театр. Они не понимают, почему не могут воспользоваться общественным транспортом. Жительница Татьяна считает, что Уфа — это большой город, где транспорт должен до полуночи. Особенно такой график важен в выходные дни.

«В Затон автобусы заканчивают ходить в 21.00, а в воскресенье вообще не дождешься», — написала Татьяна.

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