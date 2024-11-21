Дорожники завершили устройство шумовых полос на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Подмосковья устроили 40 комплектов шумовых полос, чтобы повысить безопасность на региональных дорогах, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы объемом более 500 квадратных метров провели в 19 городских округах. Наибольший объем специалисты Мосавтодора выполнили в четырех округах: Люберцах, Раменском, Клину и Ступине», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, например, работы прошли на Лыткаринском шоссе, 2-м километре Егорьевского шоссе у остановки «ВУГИ» и на двух участках улицы Смирновской в Люберцах, на подъезде к селу Константиново и на двух участках дороги, соединяющей улицу Туполева с Новорязанским шоссе, в Раменском и так далее. В ведомстве добавили, что в целях повышения безопасности рабочие также строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.