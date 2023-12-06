Уфу затопило канализацией: поток сдвигал с места авто на парковке

У одного из зданий Уфы полностью затопило парковку. Автомобили повязли в грязи. Их владельцам сложно пройти к своим машинам. Люди не отчаиваются и все-таки идут. Очевидцы сообщают, что напор был настолько сильным, что некоторые автомобили даже немного сдвинулись с мест. Они просто «поплыли». Опубликованное видео доказывает, что уровень воды достигает середины колес авто. Нижняя часть машин полностью в воде. Так, женщина пытается подойти к машине. Она заходит в воду, которая находится на уровне ее бедер.

Глава Октябрьского района Сергей Плотников лично прибыл на место прорыва. Сообщил, что принимаются все экстренные меры. Пообещал жителям, что будет лично контролировать ход выполнения ремонтных работ.

Ранее жители Котово в Волгоградской области рассказали, как коммунальщики сообщили о завершении ремонтных работ. Людям возобновили подачу воду. Но, во-первых, не всем. Во-вторых, черно-коричневого цвета. Потом и такая снова перестала идти.