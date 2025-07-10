Угольные воры Кузбасса: перед судом предстанут 14 жителей региона по обвинению в хищении

В главном управлении МВД РФ по Кемеровской области — Кузбассу проинформировали о завершении сбора материалов по делу о хищении около 650 тонн угля, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

Согласно версии сотрудников правоохранительных органов, 36-летний житель Кузбасса организовал незаконную транспортировку угля. В хищении принимало участие 13 человек в возрасте от 26 до 60 лет. Во время задержания правоохранители изъяли спецтехнику.

По информации ведомства, на протяжении практически двух лет граждане похитили уголь общей массой около 650 тонн на сумму более 1,9 млн руб. Незаконное изъятие они проводили на территории угольного склада в Беловском муниципальном округе.

«Организатор противоправной схемы тщательно подбирал сообщников, которые занимали различные должности и позволяли контролировать хищение на каждом из этапов», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, в хищении принимали участие водители, весовщики, начальник участка и мастера погрузки. Каждому организатор преступной группировки обещал вознаграждение. Во время рабочей смены сотрудники вносили в базу информацию о добыче и погрузке, которая не соответствовала действительности. Организатор контролировал каждый этап работы.

«В рамках расследования уголовного дела проведен ряд судебных экспертиз, обысков, 40 очных ставок, допрошены порядка 100 свидетелей и очевидцев», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что суд назначил пять лет условного срока бывшему руководителю строительных организаций, который, предположительно, является родственником экс-мэра одного из городов Кузбасса.