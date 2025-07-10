В бюджеты округов Кузбасса возвращены похищенные братом экс-мэра миллионы

В прокуратуре Кемеровской области проинформировали , что Беловский городской суд назначил пять лет условного срока бывшему руководителю строительных организаций. Осужденный — это двоюродный брат экс-мэра Белова, который замешан в хищении 36 млн руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на собственный источник.

По информации ведомства, администрации Гурьевска и Белово заключили контракты на приобретение готовых квартир. Недвижимость предназначалась для жителей, которых собирались переселять из аварийного жилья, для граждан разных льготных категорий. Договоры заключали с фирмой осужденного в период с октября 2014 года по декабрь 2017 года. Фирма обязывалась провести работы по благоустройству и подведению коммуникаций.

«Однако, действуя по договоренности с иными участниками организованной группы, обвиняемый заключил 19 отдельных от основных муниципальных контрактов на выполнение дублирующих работ», — сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, фирма два раза получила деньги от администраций за выполнение одной и той же работы. Сумма ущерба составила 36 млн руб. Средства вернули муниципалитетам Кузбасса. Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно. Испытательный срок — четыре года. Кроме того, необходимо выплатить штраф в размере 1,5 млн руб. Материалы дел относительно других участников схемы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что чиновницу из Кузбасса подозревают в хищении средств при покупке жилья для переселенцев.