Уголовная ответственность для уклонистов, льготы для дронов и реестр лайков: самые громкие инициативы депутатов от ХМАО

До выборов, запланированных в регионах РФ на осень 2026 год, осталось полгода, сообщил muksun.fm. Редакция составила рейтинг активности депутатов Госдумы VIII созыва от ХМАО, чтобы понять их шансы пройти в состав правительства после выборов.

Первое место в рейтинге Муксун.FM занимает представитель партии «Единая Россия» Эрнест Валеев, который принял участие в 336 заседаниях правительства и является соавтором 110 законопроектов. По мнению авторов рейтинга, среди наиболее резонансных инициатив — законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Второе место рейтинга Муксун.FM занимает представитель партии «Единая Россия» Ольга Ануфриева. На протяжении нескольких последних лет депутат занималась разработкой налоговых преференций для производителей легких беспилотников. Принятые поправки призваны дать импульс развитию отечественной отрасли.

«Ануфриева, в свою очередь, показывает, что готова пройти по тому же списку „ЕР“ в Госдуму, что был ранее. Пока не ясно, как будет выстроена региональная группа, но визиты депутата говорят о том, что она получила отмашку и налаживает связи с территориями, которые представляет», — написал Муксун.fm после общения с политологом Александром Безделовым.

Замыкает тройку лидеров рейтинга Муксун.FM представитель партии «Справедливая Россия» Николай Новичков. Авторы рейтинга считают, что наибольший общественный резонанс вызвала инициатива депутата Новичкова о создании отдельного перечня граждан, которые в социальных сетях активно демонстрируют поддержку иностранным агентам — через репосты, отметки «нравится» и иные формы одобрения. Предложение столкнулось с жесткой критикой, в том числе со стороны коллег по депутатскому корпусу.

