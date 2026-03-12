Денис Майданов стал первым участником предварительного голосования в Московской области

Партия «Единая Россия» начала отбор кандидатов на осенние выборы в Госдуму, Московскую областную думу, а также в муниципальные советы. В Подмосковье первым участником предварительного голосования стал депутат Госдумы от региона Денис Майданов.

«Единая Россия» — это партия президента, которая уже десятилетия обеспечивает общественно политическую экономическую стабильность в стране и ее развитие. Я очень горд, что являюсь часть этой ответственной силы, которая находится в тесной связи со своими избирателями, со своим народом. И мне не стыдно за тот результат, которого мы достигли», — сказал он.

Он рассказал о важных результатах работы федерального парламента текущего созыва. В их числе — принятие закона о русском языке, в соответствии с которым ограничивается использование иностранных слов и сленга в медиа и рекламе. Майданов подчеркнул, что русский язык — это основной язык по Конституции и его необходимо защищать. Он также входил в число инициаторов закона о защите объектов культурного наследия и нормативного акта о защите традиционных ценностей в кинематографе.

Депутат отметил важность Народной программы «Единой России» в развитии страны. Он сообщил, что в рамках программы за пять лет отремонтировали и построили большое количество образовательных учреждений, обновляют объекты культуры, дороги, парки.

«Исполнение пожеланий людей, их вера и надежда — самое важное и дорогое. И эту ответственность должен понимать и принимать на себя депутат, на которого люди возлагают надежды», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба подмосковного отделения "Единая Россия" ]

Также в число первых кандидатов вошла руководитель регионального отделения МГЕР Диана Алумянц. Она намерена избираться в региональный парламент.

«Участие в предварительном голосовании „Единой России“ в целом дает возможность молодежи участвовать в жизни региона и быть услышанными. Поэтому приглашаю всех максимально подключиться к этому процессу», — сказала она.

Выдвижение кандидатов будет проходить до конца апреля. С 20 апреля по 29 мая можно зарегистрироваться в качестве избирателя. Сделать это можно на сайте госуслуг. Предварительное голосование пройдет онлайн с 25 по 31 мая. Подробная информация представлена на этом сайте.

